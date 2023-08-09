WSJ: Вашингтон и Эр-Рияд согласовали сделку по нормализации отношений КСА с Израилем

По данным газеты, администрация президента США Джо Байдена рассчитывает, что Саудовская Аравия в обмен на "значительные уступки" с американской стороны "дистанцируется в экономическом и военном плане от Китая"

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

Как пишет газета, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль "в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь [в сфере] мирного атома". Источники издания считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.

По данным WSJ, администрация президента США Джо Байдена рассчитывает, что Саудовская Аравия в обмен на "значительные уступки" с американской стороны "дистанцируется в экономическом и военном плане от Китая". В частности, США заинтересованы в том, чтобы Эр-Рияд дал гарантии того, что не разрешит строительство китайских военных баз на территории страны, ограничит использование китайских технологий, а также будет пользоваться американским долларом, а не юанем при заключении нефтяных сделок. Источники газеты отмечают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд "серьезно настроен на попытку заключить сделку", но не готов к установлению дипломатических отношений с Израилем в полном объеме, как это сделали ОАЭ.

7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью агентству Bloomberg о намерении достичь заключения мирного соглашения с Саудовской Аравией, а также развивать экономические отношения с Эр-Риядом. Он также отметил, что страны могут развивать экономическое сотрудничество даже при отсутствии формального мирного договора.

Нормализация отношений Израиля с соседями

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабинета он сообщил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. Израильский президент Ицхак Герцог заявил в июле, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, что его страна открыта для диалога со всеми государствами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

28 июля агентство Reuters сообщало, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время поездки в Саудовскую Аравию обсудил с должностными лицами страны возможность нормализации ее отношений с Израилем. Агентство отмечало, что вашингтонская администрация уже в течение многих месяцев работает над достижением данных договоренностей, однако саудовская сторона пока не идет навстречу в этом вопросе.