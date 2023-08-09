Мятежники в Нигере обвинили Францию в "освобождении террористов"

По их утверждению, "освобожденные террористы приняли участие в совещании по подготовке нападения на позиции военных в районе зоны трех границ между Нигером, Буркина-Фасо и Мали"

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Мятежники в Нигере заявили, что Франция "преднамеренно освободила террористов". Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на Национальный совет спасения родины, сформированный в Ниамее после госпереворота.

По утверждению мятежников, "освобожденные террористы приняли участие в совещании по подготовке нападения на позиции военных в районе зоны трех границ между Нигером, Буркина-Фасо и Мали".

Мятежники, как сообщает AFP, также обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. По версии контролирующих власть в Нигере военных, французский военный самолет вылетел в 06:01 по местному времени из столицы Чада Нджамены и в 06:39 при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Как утверждается, самолет находился в воздушном пространстве африканской страны до 11:15 по местному времени.

Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.