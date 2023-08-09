В Польше не исключили перекрытия железнодорожного сообщения с Белоруссией

Заместитель главы МВД страны Мачей Вонсик указал, что речь идет об одновременном закрытии границы Польшей и Литвой, а также Латвией

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Польши не исключают, что на фоне обострения отношений с Белоруссией может быть принято решение о прекращении железнодорожного сообщения с этой страной. Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

Отвечая на вопрос Польского агентства печати о том, что Польша подразумевает под объявленной ранее потенциальной полной изоляцией Белоруссии, представитель МВД указал, что речь идет об одновременном закрытии границы Польшей и Литвой, а также Латвией. "Если Белоруссия позволит себе слишком много, если эти провокации будут становиться все более и более навязчивыми, то мы должны реагировать вместе, и, надеюсь, Латвия тоже присоединится к этому, потому что литовцы должны разговаривать с ними по этому поводу, чтобы полностью изолировать Белоруссию", - сказал Вонсик.

По его словам, речь идет и о закрытии железнодорожных переездов. "Мы знаем, что большая часть торговли, в том числе польской, идет туда. Китайская торговля тоже идет туда. Я думаю, что китайцам придется послать [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко правильный сигнал, чтобы он не предпринимал действий, которые им навредят", - подчеркнул Вонсик.

Ранее власти Польши в ответ на слова президента Лукашенко о ЧВК "Вагнер" заявили о возможности полной изоляции страны, если дойдет до серьезных инцидентов с участием вагнеровцев.

Как утверждают в Варшаве и Вильнюсе, ЧВК "Вагнер" могут использовать для провокаций против Польши и стран Балтии, а также всего восточного фланга НАТО или же для усиления миграционного кризиса. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что вагнеровцы "могут переодеваться [и выдавать себя за] нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО и организовывать там диверсии".

1 августа президент Белоруссии назвал беспочвенными опасения Варшавы из-за присутствия бойцов ЧВК "Вагнер" на территории республики. По его словам, их прибытие на полигон у границы с Польшей связано исключительно с процессом обучения белорусских подразделений.