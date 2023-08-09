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обновлено 9 августа, 15:46
Попытка госпереворота в Нигере

Белый дом заявил, что войска США остаются в Нигере

При этом американские программы помощи в стране приостановлены, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Войска США остаются в настоящее время в Нигере, но американские программы помощи поставлены на паузу. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Как вы знаете, мы приостановили усилия, направленные на сотрудничество в сфере безопасности, касающиеся учений в области сдерживания терроризма <...>, ввиду происходящего. Эта пауза все еще в силе. Изменений состава наших войск там не было, у нас все еще немного больше тысячи человек на нескольких базах. Они все еще там", - сказал он.

Кирби добавил, что США "продолжают искать дипломатические способы" разрешить ситуацию в этой африканской стране. 

Теги:
НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
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