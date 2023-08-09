Совбез Турции призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров

В Анкаре также отметили, что "возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности"

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ Турции, которое прошло под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Был подробно обсужден ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона. Эскалация напряженности в Черном море ни в чьих интересах. [СНБ] призвал все стороны сесть за стол переговоров и немедленно прекратить войну", - говорится в заявлении СНБ.

Кроме того, было отмечено, что "возвращение к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая на форуме Россия - Африка, президент России Владимир Путин заявил, что Москва шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий на пути поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из положений не было выполнено.

Турция, в свою очередь, выступает за возобновление зерновой сделки и продолжение доставки продовольствия на мировые рынки. Анкара отмечает, что отсутствие поставок в итоге способно привести к росту мировых цен на зерно и заметно ухудшить продовольственную безопасность бедных стран.