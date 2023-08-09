В Малайзии заявили о предложении Эрдогана вместе бороться с исламофобией

Анвар Ибрагим отметил, что такая инициатива возникла из-за уверенности мировых лидеров в способности страны противостоять Западу в отношении акций с сожжением Корана

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Малайзии объединить усилия в борьбе с исламофобией. Об этом рассказал малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим.

"Он [Эрдоган] часто звонит мне, по крайней мере раз в месяц, чтобы обсудить различные вопросы <...>, и именно во время такого разговора он предложил вместе найти способ активизировать усилия по преодолению проблемы исламофобии", - приводит агентство BERNAMA слова Ибрагима. "Он предложил [по этому вопросу] работать вместе, и я подтвердил эту возможность и попросил его подготовить механизм [по этой проблеме], а он выдвинул предложение встретиться в Нью-Йорке во время заседания ООН в сентябре", - заявил премьер-министр Малайзии.

Ибрагим добавил, что такое предложение возникло из-за уверенности мировых лидеров в способности Малайзии противостоять Западу в отношении акций с сожжением Корана, пишет агентство. "Первой нашей реакцией на сожжение Корана был протест <...>. Министр иностранных дел вызвал посла Швеции, чтобы напомнить ему о подобном поступке. Мы приказали распространить миллион экземпляров Корана по всему миру и отправить 15 тыс. экземпляров на шведском языке в Швецию. Такой была наша реакция на этот акт", - приводит агентство слова премьер-министра.