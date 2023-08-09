Кирби: договоренностей о рамках нормализации между Израилем и Саудовской Аравией пока нет

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома отметил, что этот вопрос должны решать сами страны

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Договоренности, уточняющие рамки процесса нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, пока отсутствуют, этот вопрос должны решать сами страны. Об этом заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нормализация, какие-либо договоренности для нормализации. Это должны решать эти два суверенных государства", - сказал Кирби.

"Эти дискуссии продолжаются. Мы считаем, что региональная интеграция позитивна для всего региона, для нас, для интересов в сфере национальной безопасности наших партнеров", - отметил представитель Белого дома.

"Суть в том, что пока нет договоренности об установлении переговоров, о рамках, - продолжил он. - <…> Но есть приверженность администрации США продолжать консультации и способствовать продвижению [решения] вопросов".

9 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Как утверждает газета, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль "в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь [в сфере] мирного атома".