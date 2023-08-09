9 августа, 16:02
Попытка госпереворота в Нигере

AFP: Франция отвергла обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушного пространства

По данным агентства, Париж также заявил, что "ни одного террориста не было освобождено французскими силами"

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Французские власти категорически отвергают обвинения мятежников, захвативших власть в Нигере, в нарушении воздушного пространства африканского государства и "освобождении террористов". Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники во французском правительстве.

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Как отмечает AFP, совершенный утром в среду рейс, который, по утверждениям мятежников, "нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией Нигера". Париж также заявил, что "ни одного террориста не было освобождено французскими силами", информирует агентство. 

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НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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