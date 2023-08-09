СМИ: флот и ВВС Тайваня 15-17 августа проведут учения с боевыми стрельбами

По данным Центрального информационного агентства острова, в ходе маневров они используют ракеты "воздух - воздух" и противокорабельные ракеты

ГОНКОНГ, 9 августа. /ТАСС/. ВМС и ВВС Тайваня в период с 15 по 17 августа совместно проведут ежегодные учения с боевыми стрельбами с использованием ракет класса "воздух - воздух" и противокорабельных ракет в акватории у юго-восточного побережья острова. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на военный источник.

Как отметил собеседник агентства, ежегодные учения проводятся с целью оценки боевой готовности ВС Тайваня. В 2023 году в ходе учений будут задействованы истребители IDF местного производства и французские Mirage-2000-5, с которых будут произведены запуски ракет MICA. Кроме того, в учениях будут задействованы истребители F-16V для проверки возможностей ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120.

По данным источника, ВМС Тайваня также проведут запуск тайваньских ракет серии HF по четырем выведенным из эксплуатации кораблям, среди которых два патрульных корабля проекта Ching Chiang и два спасательных судна.

Напряженность в регионе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.