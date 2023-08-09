В Северной Ирландии после публикации данных полицейских создали группу по оценке угроз

Полиция страны объявила этот инцидент критическим

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии объявила критическим инцидентом публикацию по ошибке информации обо всех представителях службы и создала чрезвычайную группу по оценке угроз своим сотрудникам. Об этом сообщил помощник начальника региональной полиции Крис Тодд, слова которого приводит телеканал Sky News.

"Мы остро осознаем серьезность этого нарушения и объявили его критическим инцидентом. Мы прекрасно понимаем истинную обеспокоенность, которую чувствуют наши коллеги и их семьи, и мы напряженно работаем над тем, чтобы уменьшить любой риск. Мы работаем с нашими партнерами в области безопасности и организациями для расследования этого инцидента", - пообещал Тодд.

Помощник главы полицейской службы пояснил, что объявление произошедшего критическим инцидентом означает, что полиция оценивает его как "чрезвычайно серьезную ситуацию", и создала чрезвычайную группу по оценку угроз. "Мы выпустили обновленные рекомендации по личной безопасности для всех наших полицейских и персонала и создали чрезвычайную группу по оценке угроз, которая будет рассматривать обеспокоенности наших сотрудников по поводу их благополучия. Помимо общих рекомендаций по безопасности и защите, эта междисциплинарная группа сосредоточится на немедленной поддержке тех, кто находится в особых обстоятельствах", - сообщил он.

Телеканал отмечает, что начальник полиции Саймон Бирн досрочно прекратил свой отпуск и должен ответить на вопросы политиков по поводу того, как подобное стало возможно.

Во вторник полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала данные с фамилиями, инициалами, званиями и должностными разрядами, местом несения службы и отделами, в которых работает каждый сотрудник полицейской службы. Информация была доступна во вторник в течение примерно 2,5 часов. И хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, и полиция, и североирландские политики заявили о том, что речь идет о серьезном проколе. Многие полицейские и их семьи высказали обеспокоенность, что теперь не смогут чувствовать себя в безопасности.

За последние годы полицейские региона очень часто становились жертвами нападений со стороны республиканцев, которые выступают на воссоединение Северной Ирландии и Республики Ирландия. 22 февраля на жизнь сотрудника полиции в североирландском городе Ома было совершено покушение. На этом фоне 28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки MI-5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.

О конфликте в Северной Ирландии

С конца 60-х и до конца 90-х годов XX века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта, 25-летний юбилей которого отмечается в эти дни. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles, превышает 3,5 тыс. Из них 302 были полицейскими. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.