ОАЭ и Китай приступили к совместным военно-воздушным учениям

Они проходят на территории КНР с целью "обмена опытом и повышения боеспособности личного состава двух дружественных стран"

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов и Китая приступили к совместным учениям "Щит сокола 2023". Об этом говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Военно-воздушные силы Министерства обороны ОАЭ сообщают о начале учений "Щит сокола 2023", которые пройдут совместно с военно-воздушными силами Министерства национальной обороны Китая, - указано в заявлении. Как отметило ведомство, учения проходят на территории КНР с целью "обмена опытом и повышения боеспособности личного состава двух дружественных стран".

31 июля Министерство обороны Китая анонсировало совместные с ОАЭ военно-воздушные учения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.