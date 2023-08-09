Президент Бразилии возложил ответственность за загрязнение атмосферы на развитые страны

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что именно они "на протяжении веков транжирили природные ресурсы и больше других загрязняли планету"

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /ТАСС/. Промышленно развитые страны несут основную долю ответственности за загрязнение окружающей среды и выбросы углекислого газа в атмосферу. С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Говоря о тропических лесах и климате, нельзя не упомянуть об исторической ответственности развитых стран. Именно они на протяжении веков транжирили природные ресурсы и больше других загрязняли планету. На 10% наиболее обеспеченного мирового населения приходится 75% богатств и почти половина выбросов углекислого газа в атмосферу", - сказал бразильский лидер, выступая на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки. Он подчеркнул, что, по его мнению, "устойчивое развитие невозможно без справедливости".

Лула да Силва также раскритиковал наращивание военных расходов. Эти средства, объем которых достиг в прошлом году $2,2 трлн, полагает он, могли бы пойти на достижение целей устойчивого развития. Политик напомнил о невыполнении развитыми странами взятых на себя обязательств по финансированию развивающихся государств, "унаследовавших от колониального прошлого хищническую экономическую модель".

Со своей стороны бразильский лидер заявил о готовности стран, расположенных в поясе экваториальных дождевых лесов Южной Америки, Африки и Азии, "решительно сохранять три крупнейших лесных массива в мире". Однако он предупредил, что по многим показателям "планета приближается к точке невозврата".

Об ущербе

Развитые страны должны возместить нанесенный ими ранее ущерб природе, заявил Лула да Силва.

"Денег просит не Бразилия, Колумбия или Венесуэла, а сама природа, которую загрязняли на протяжении 200 лет промышленного развития", - сказал он. "Они должны сейчас заплатить свою часть, чтобы мы могли восстановить часть того, что было разрушено", - добавил политик.

По его мнению, прошедший 8-9 августа саммит Амазонского пакта с участием представителей стран Африки и Азии, также обладающих обширными пространствами экваториальных дождевых лесов, продемонстрировал реальные потребности этого климатического пояса, "дав ответы на вопросы о том, что нам нужно".

Как отметил Лула да Силва, участники саммита договорились о создании механизма сертификации продукции, производимой в регионе дождевых лесов, что позволило бы улучшить социально-экономическое положение местного населения, а также инструмента "справедливой и равноценной" компенсации за экологические услуги, которые эти страны поставляют мировым экономикам. При этом политик также обвинил развитые государства в попытках продвигать свои экономические интересы и защищать имеющиеся торговые преференции под видом "плохо маскируемой" обеспокоенности состоянием окружающей среды.

О саммите

Саммит Амазонского пакта пройдет в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, Индонезии, ДРК и Республики Конго, также обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и экозащитников.