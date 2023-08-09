Белый дом планирует продолжить помогать Киеву, невзирая на общественное мнение в США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что продолжение поддержки Украины "важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров и союзников, и особенно - союзников по НАТО"

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена будет добиваться от Конгресса продолжения военной помощи Украине, невзирая на общественное мнение в Соединенных Штатах. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Ему был задан вопрос касательно перспектив продолжения поддержки Украины в свете результатов опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN. Из них следует, что 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Опрос также показал, что 51% американцев считает, что Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Как отметил Кирби, за время конфликта "американцы, обе партии и обе палаты Конгресса продемонстрировали уверенную поддержку" усилий администрации по оказанию военной помощи Украине. "Мы и дальше будем сфокусированы на этом", - подчеркнул Кирби, отметив, что продолжение поддержки Украины "важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров и союзников [США], и особенно - союзников по НАТО".

"Это также важно для национальной безопасности американского народа", - указал он. Представитель Белого дома отметил, что конфликт на Украине затрагивает не только тему суверенитета этой страны, но "куда более широкий" круг вопросов, касающихся, в частности, обязательств США в сфере безопасности в рамках НАТО.

1 августа газета Politico информировала, что Вашингтон может вскоре объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Киеву. В последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джо Байдена вошли "дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы" на $400 млн.

Как заявил 25 июля посол России в США Анатолий Антонов, действия Вашингтона, продолжающего накачку Киева оружием, находятся за гранью морали и здравого смысла. Дипломат убежден, что США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины и манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики.