В Бундестаге призвали усилить проверку сотрудников, имеющих доступ к секретной информации

Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу России

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне задержания гражданина Германии в городе Кобленце по подозрению в шпионаже в пользу России призвала к тщательной предварительной проверке сотрудников, имеющих доступ к секретной информации. Свою точку зрения она высказала медиагруппе Funke.

"Это говорит о вновь обретенной уязвимости наших служб, позволяющей не исключать ничего, в том числе и того, что в наших органах действительно есть информаторы, которые без колебаний выдают секреты русским", - заявила Штрак-Циммерман. "По этой причине очень важно заранее тщательно проверять соответствующих сотрудников, которые получают конфиденциальную информацию", - подчеркнула она.

В среду Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданина Германии в городе Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. В Генпрокуратуре утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество". "При этом он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке", - говорилось в заявлении германского ведомства. Подозреваемый уже предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.