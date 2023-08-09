Глава Генштаба Нигера заявил о готовности отказаться от поддержки США ради суверенитета

The Wall Street Journal отмечает, что Муса Салау Барму долгое время активно сотрудничал с американцами и считался сторонником Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Новый начальник Генерального штаба ВС Нигера бригадный генерал Муса Салау Барму заявил The Wall Street Journal, что готов отказаться от помощи США в военной сфере, чтобы обеспечить суверенитет страны.

Как отметила газета, "Барму хорошо понимает, что переворот может стоить ему критически важной боевой поддержки - больше не будет совместных тренировок, тактических консультаций с американскими "зелеными беретами" или получения данных с американских беспилотников в режиме реального времени".

"Если такова цена нашего суверенитета, то пусть будет так", - заявил он в письменном ответе газете после прихода к власти военных. На другие вопросы Барму отвечать не стал.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что Барму долгое время активно сотрудничал с американцами и считался сторонником США. По словам генерал-майора ВВС США Марка Хикса, возглавлявшего специальные операции в Африке в 2017-2019 годах, "многие из тех, кому он нравится, надеются, что он сможет обеспечить ситуации мягкое приземление".

Как отмечает газета, Барму, назначенный на пост главы Генштаба 5 августа, остается основным связующим звеном в контактах между представителями США и пришедшими к власти в Нигере военными. Именно он встречался с и.о. заместителя госсекретаря Викторией Нуланд во время ее посещения Нигера в понедельник.

В Нигере остаются две американские военные базы, на которых находятся около 1,1 тыс. военнослужащих. Ранее они занимались подготовкой армии страны, в том числе специальных сил.