Спецформат ставки Зеленского и надежды США на наступление Киева. Ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего "в специальном формате". В узком кругу украинских военачальников обсуждались детали контрнаступления.

Однако говорить о победе и поражении Украины в ходе этой операции пока преждевременно, считает председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли. Контрнаступление еще не закончилось, подчеркивает генерал.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные на донецком направлении отразили пять атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Были также отражены три атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении. Штурмовые отряды российской группировки войск "Запад" продолжили вести наступательные действия на купянском направлении в Харьковской области, отразив при этом шесть атак и контратак ВСУ, добавил он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах, продолжил Конашенков. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и перехватили 9 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. На всех направлениях за сутки были уничтожены до 795 бойцов ВСУ, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Риски эскалации

Готовность стран Запада вкладывать в Украину ресурсы для перелома ситуации на поле боя создает серьезные риски дальнейшей эскалации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Украина с февраля 2022 года получила от Запада сотни танков, более 4 тыс. бронемашин, свыше 1 100 орудий артиллерии и десятки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК), сказал министр, подчеркнув, что коллективный Запад ведет против России опосредованную войну, оказывая беспрецедентную поддержку Киеву.

Шойгу обратил также внимание на планы Польши по созданию польско-украинского соединения якобы для безопасности, а по сути - для оккупации Западной Украины. Польша, указал министр, превратилась в главный инструмент антироссийской политики США, что создает риски, связанные с милитаризацией страны. "Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте". В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - отметил он.

Специальный формат

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел в среду заседание ставки верховного главнокомандующего "в специальном формате". "Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашему наступлению", - написал он в своем Telegram-канале. С докладами выступили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.

Контрнаступление "еще не закончилось"

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли считает преждевременным подводить итоги относительно попыток Киева провести наступление. В интервью газете The Washington Times он заявил, что наступление "еще не закончилось" и пока рано говорить о победе или поражении. ВСУ "ведут боевые действия при взаимодействии различных видов войск, что очень-очень трудно", а также "проходят через очень плотные минные поля, что, очевидно, очень опасно", сказал Милли и добавил, что интенсивные боевые действия "очень дорого обходится" как Украине, так и России.

Блицкрига не получилось

Боевые действия на Украине перешли в более сложную стадию для Киева и могут затянуться до 2024 года, считает обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон. Контрнаступление Украины, на которое возлагались большие надежды как внутри страны, так и на Западе, оказалось изнурительным, а блицкрига не получилось, добавил он.

Более того, исход вооруженного конфликта на Украине будет определяться внешними политическими силами, а не Киевом, считает Коллинсон. При этом он высказал мнение, что трагедия Украины заключается в том, что "она не может самостоятельно решать свою судьбу", так как Киев зависит от крупных поставок вооружений с Запада. "Исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах", - считает эксперт.

Не оправдавшее ожидания стран Запада контрнаступление ВСУ может привести к расколу среди союзников Киева, также сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Кроме того, украинская сторона может попытаться возложить вину за свои неудачи на страны Запада, сказал высокопоставленный западный дипломат.

Предложение о встрече

Глава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях предстоящей Конференции ООН по климату COP28, которая пройдет 30 ноября в Дубае, сообщила ливанская газета L’Orient - Le Jour со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Как указывает издание, глава ОАЭ подробно обсудил инициативу с Папой Римским Франциском, который "с энтузиазмом поддержал эту идею". Лидер ОАЭ также ознакомил со своей идеей президента США Джо Байдена, который ее одобрил и высказал готовность оказать необходимую помощь для достижения целей.

Преследование церкви

Киевский суд признал законным расторжение с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Таким образом, подчеркнули в Минкультуры Украины, суд отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ. Ведомство утверждает, что во время проверки на территории монастыря был выявлен "ряд нарушений договора", которые стали "основанием для его расторжения".

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что с февраля прошлого года возбудила 65 уголовных дел в отношении священнослужителей канонической УПЦ, в том числе архиереев. В СБУ уточнили, что уголовные дела заведены после начала специальной военной операции. За это время суды вынесли 15 обвинительных приговоров в отношении священнослужителей УПЦ. Кроме того, 19 священников, которых обвинили в наличии гражданства России, лишили украинского паспорта.

Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий, а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан был осужден на пять лет тюрьмы, и украинская прокуратура сочла приговор слишком мягким. В защиту архиерея направил обращения мировым религиозным лидерам патриарх Кирилл.