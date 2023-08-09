В Турции считают, что решение текущих проблем Африки необходимо искать внутри континента

В Совете национальной безопасности республики заявили, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Нигере после мятежа и отстранения президента Мохамеда Базума

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Турции заявил о необходимости искать варианты решения нынешних проблем в Африке внутри этого континента. Соответствующий призыв содержится в заявлении по итогам заседания СНБ Турции, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Были оценены последние события в Африке, которые могут охватить весь континент. Заявлено, что наиболее подходящие решения проблем континента могут быть найдены только его хозяевами", - говорится в заявлении СНБ.

Анкара внимательно следит за ситуацией в Нигере после мятежа и отстранения президента Мохамеда Базума. Из-за ухудшившейся обстановки с безопасностью в стране Турция эвакуировала оттуда спецрейсом более 220 своих граждан.