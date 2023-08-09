В Харьковской области рассматривают вариант обязательной эвакуации более 11 тыс. человек

Речь идет о населении прифронтовых территорий Купянского района

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Харьковской области рассматривают возможность обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из прифронтовых населенных пунктов Купянского района. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близко к зоне боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей. Этот вопрос обсуждали сегодня на аппаратном совещании в ОВА в связи с обострением оперативной обстановки. Ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей", - написал он в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о наступательных действиях штурмовых отрядов российской группировки войск "Запад" на купянском направлении. По информации главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, под контроль российских сил в последние дни перешли пять населенных пунктов.