МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за "интервенционистских высказываний"

Саймон Шерклифф ранее призвал иранские власти "освободить всех произвольно задержанных лиц, включая всех журналистов"

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Саймона Шерклиффа после того, как он обратился к властям исламской республики с призывом освободить политических заключенных.

Как сообщает агентство Tasnim, директор департамента стран Западной Европы выразил Шерклиффу протест в связи с "интервенционистскими высказываниями, опубликованными в одной из социальных сетей". Представитель внешнеполитического ведомства назвал действия британского посла "нарушением дипломатических норм" и "вмешательством во внутренние дела".

Ранее Шерклифф опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) пост по случаю Дня журналиста, который отмечается в Иране 8 августа. В нем посол призвал иранские власти "освободить всех произвольно задержанных лиц, включая всех журналистов".