В бывшей правящей партии Нигера сообщили о содержании Базума в бесчеловечных условиях

Представители "Нигерской партии за демократию и социализм - Тарайа" рассказали, что у президента и его семьи нет электричества и водопровода, они также лишены доступа к свежим продуктам, нет и врачей

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый и удерживаемый мятежниками, содержится в бесчеловечных условиях, как и члены его семьи. Об этом заявили представители "Нигерской партии за демократию и социализм - Тарайа", которая была правящей в стране до государственного переворота, произошедшего 26 июля.

Условия содержания Базума и его семьи "жестокие и бесчеловечные", приводит выдержки из заявления агентство Reuters. Там, где они находятся, у них нет электричества и водопровода, они также лишены доступа к свежим продуктам, нет и врачей. Сообщается, что Базум и его семья питаются сухим рисом и макаронами.

Между тем, по заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.

В столице Нигера - городе Ниамей - отмечаются длительные отключения электричества, так как соседняя Нигерия прекратила его подачу сразу же после введения санкций. Частично в городе не работает водопровод.