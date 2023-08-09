МИД Франции заявил о письменном согласовании полета французского самолета над Нигером

В ведомстве подчеркнули, что "никаких нападений на базы в Нигере не происходило"

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Пролет французского самолета над Нигером был согласован с вооруженными силами этой страны в письменной форме. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Франции.

"Полет, который осуществлялся сегодня в воздушном пространстве Нигера, был предварительно согласован и технически координировался с военными силами Нигера, - указывается в заявлении. - Согласование было подтверждено в письменной форме".

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "никаких нападений на базы в Нигере не происходило". "Ни одного террориста не было освобождено из заключения французскими силами, которые многие годы, рискуя своими жизнями, борются с террором в зоне Сахеля", - подчеркнули в МИД.

Обвинения мятежников

Ранее мятежники, как сообщает Agence France-Presse, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. По версии контролирующих власть в Нигере военных, французский военный самолет вылетел утром из столицы Чада - города Нджамена - и при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Как утверждается, самолет находился в воздушном пространстве африканской страны более четырех часов.

Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.

Кроме того, мятежники в Нигере заявили, что Франция "преднамеренно освободила террористов", чтобы противодействовать вооруженным силам страны. По утверждению мятежников, "освобожденные террористы приняли участие в совещании по подготовке нападения на позиции военных в районе зоны трех границ между Нигером, Буркина-Фасо и Мали".