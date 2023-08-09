На Украине обвиняемого в коррупции депутата от партии Зеленского арестовали на два месяца

Анатолия Гунько ранее задержали во время получения взятки в размере $85 тыс.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал на два месяца с возможностью внесения залога 30 млн гривен (более $820 тыс.) депутата Верховной рады из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Анатолия Гунько, обвиняемого во взяточничестве. Соответствующее решение озвучил следственный судья ВАКС.

"Избрать подозреваемому Гунько Анатолию Григорьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления о содержании под стражей до 7.10.2023 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 30 млн гривен", - сказал судья по результатам заседания, трансляция которого велась на YouTube-канале ВАКС.

Депутат Рады был задержан во вторник во время получения взятки в размере $85 тыс. По данным следствия, подозреваемый обещал бизнесмену предоставить для возделывания государственные земельные участки Национальной академии аграрных наук Украины. Правоохранители предъявили депутату и двум его сообщникам обвинения по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).