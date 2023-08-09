Суд в США в январе потребовал от X предоставить доступ к аккаунту Трампа

Социальную сеть оштрафовали на $350 тыс., поскольку она не сразу выполнила судебное предписание

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Спецпрокурор США Джек Смит в январе 2023 года запросил у соцсети X (ранее Twitter) доступ к аккаунту экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованных документах суда.

"17 января 2023 года правительство выдало ордер, который предписывал Twitter предоставлять данные и записи, связанные с [принадлежащим Трампу] аккаунтом @realDonaldTrump в Twitter. В то же время правительство выдало ордер о неразглашении, запрещавший Twitter сообщать о существовании или деталях [такого ордера] кому бы то ни было", - говорится в документе.

Из него также следует, что социальная сеть была оштрафована на $350 тыс., поскольку не сразу выполнила предписание суда. "Хотя в итоге компания Twitter согласилась с ордером, она предоставила всю требуемую информацию спустя три дня после обозначенного судом срока. <...> Поэтому окружной суд привлек Twitter к ответственности и наложил санкции в размере $350 тыс. за задержку", - следует из документа.

Ранее Министерство юстиции США попросило судью запретить Трампу и его юристам передавать полученную в ходе процесса информацию лицам, которые не уполномочены судом получать такие данные. Представители ведомства полагают, что распространение подобных сведений может помешать беспристрастному рассмотрению дела, в частности испугать свидетелей. В ходатайстве приводилось сообщение Трампа в соцсети Truth Social. В нем экс-президент США обвинил политических оппонентов в преследовании и обещал ответить им тем же.

Обвинения в отношении Трампа

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

В отношении экс-президента также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и в ненадлежащем обращении с секретными документами. В августе большое жюри в Джорджии примет решение, выдвигать ли против него новые уголовные обвинения по делу о давлении на власти штата с тем, чтобы они скорректировали результаты голосования. По оценке самого республиканца, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.