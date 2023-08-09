В Киеве прорабатывают 15 сценариев реагирования на случай блэкаута и ЧС

Замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев анонсировал в августе тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Киева прорабатывают 15 сценариев действий на случай возникновения предстоящей зимой чрезвычайных ситуаций в городе, в частности, блэкаута. Об этом в интервью газете "Вечерний Киев" сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Сейчас у нас есть 15 сценариев. В августе проведем тренировки на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута", - ответил он на вопрос о подготовке властей Киева к будущей зиме.

По словам Пантелеева, подобные штабные тренировки организуют регулярно, на них прорабатываются в том числе сценарии действий на случай повреждения объектов инфраструктуры.

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В офисе президента Владимира Зеленского признают, что предстоящая зима будет для энергетической системы Украины гораздо сложнее прошлой. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк призвал сограждан не убирать далеко обогреватели и прочее оборудование.