Глава МИД Пакистана при подведении итогов работы выразил уважение Лаврову

Билавал Бхутто-Зардари рассказал, что получил удовольствие от взаимодействия с Россией в период своего пребывания в этой должности

ИСЛАМАБАД, 9 августа. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари заявил, что получил искреннее удовольствие от взаимодействия с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Я действительно получил удовольствие от взаимодействия с Россией в период моего пребывания в должности главы МИД [Пакистана], - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в ходе брифинга во внешнеполитическом ведомстве исламской республики. - В рамках международных форумов и на двухстороннем уровне".

"Ваш министр иностранных дел Cергей Лавров сам по себе является институтом. Я уважаю его и получил искреннее удовольствие от совместной работы, - добавил Бхутто-Зардари. - У нас было множество возможностей для совместной работы с вашим главой МИД и на заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС - прим. ТАСС) в Узбекистане, и на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Индонезии, и в рамках мероприятий ШОС в Индии".

Бхутто-Зардари заявил, что Пакистан не рассматривает двустороннее сотрудничество с Россией через призму конфликта на Украине. "С точки зрения Пакистана, очевидно, что сейчас не время для войны. Мы хотели бы увидеть прекращение боевых действий и мирное урегулирование [российско-украинского] конфликта путем диалога и дипломатии", - сказал он.

Бхутто-Зардари подчеркнул, что Пакистан нацелен на сотрудничество со всеми странами.

"Взаимодействие Москвы и Исламабада имеет долгосрочный характер, и нам следует думать о будущем, в том числе о том, как выстраивать двустороннее партнерство. Наши страны располагают очень большим потенциалом для углубления экономического сотрудничества и двустороннего взаимодействия в целом", - указал Бхутто-Зардари.

"Отдавая дань своей профессии, я хотел бы, равно как и народ Пакистана, чтобы восторжествовал мир. Ведь в мирное время существует больше возможностей для торгово-экономического взаимодействия. Больше возможностей для развития двустороннего сотрудничества. Мы действительно ждем скорейшего завершения этого этапа напряженности", - добавил министр.

Глава МИД Пакистана также подвел итоги работы ведомства под его началом.

Ожидается, что вечером 9 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направит на утверждение президенту республики Арифу Алви уведомление о роспуске Национального собрания. С согласия главы государства нижняя палата парламента будет распущена незамедлительно и правительство уйдет в отставку. Вместе с тем в случае отказа президента подписывать документ Нацсобрание все равно будет распущено, а кабмин расформирован по истечении 48 часов.