Асад заявил, что сирийские беженцы не могут вернуться на родину из-за послевоенной разрухи

Президент республики отметил, что за последние годы в САР вернулось менее 500 тыс. перемещенных лиц

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Возвращению сирийских беженцев на родину мешает разрушенная хозяйственная и социальная инфраструктура в результате развязанной против Сирии войны. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia президент арабской республики Башар Асад. По его словам, за последние годы в Сирию вернулось менее 500 тыс. перемещенных лиц.

"Сирийские беженцы не могут вернуться на родину из-за послевоенной разрухи, - отметил Асад. - Как люди могут жить без воды, электричества, школ и медицинского обслуживания? Это основные условия существования, поэтому процесс возвращения остановился".

Как подчеркнул Асад, он с самого начала кризиса в 2011 году осознавал, что война будет длительной, и ее последствия тяжелыми. "Можно было бы избежать этого сценария, но тогда нам пришлось бы принять навязываемые условия, что означало отказ от национальных прав сирийцев", - указал он.