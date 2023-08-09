9 августа, 17:51,
обновлено 9 августа, 18:23
Военная операция на Украине

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Предупреждения начали действовать в 20:43 мск в Киеве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в среду вечером на всей территории Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Тревогу в 20:43 мск объявили в Киеве, после чего в течение нескольких минут сирены включили по всей стране. Воздушная тревога длилась около 25 минут.

Ранее в среду на всей территории Украины уже дважды объявляли воздушную тревогу.

В новость были внесены изменения (21:23 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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