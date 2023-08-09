На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в среду вечером на всей территории Украины.
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Тревогу в 20:43 мск объявили в Киеве, после чего в течение нескольких минут сирены включили по всей стране. Воздушная тревога длилась около 25 минут.
Ранее в среду на всей территории Украины уже дважды объявляли воздушную тревогу.
В новость были внесены изменения (21:23 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.