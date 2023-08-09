Глава МИД Алжира и госсекретарь США выступили за мирное урегулирование в Нигере и Мали

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили несколько тем, касающихся двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес

РАБАТ, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф провел в среду в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает информационный портал An-Nahar.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили несколько тем, касающихся двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они выразили "стремление лидеров своих государств к укреплению отношений между Алжиром и США".

Аттаф и Блинкен подтвердили "соответствие позиций двух стран в пользу мирного урегулирования в Нигере, Мали и Ливии".

Алжирский министр находится в США с двухдневным рабочим визитом. Он проходит в рамках усилий по расширению экономического сотрудничества и активизации политического диалога между двумя странами, служит устремлениям обеих сторон в построении стратегического партнерства, подчеркнул портал An-Nahar.