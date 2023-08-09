Президенты России и Узбекистана обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

В Ташкенте сообщили, что "лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих мероприятий и выступили за проведение в ближайшие сроки очередного заседания совместной межправительственной комиссии, узбекско-российских межрегионального, образовательного и медиафорумов"

ТАШКЕНТ, 9 августа. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Особое внимание было уделено дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества и продолжению активного гуманитарного обмена", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, "лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих мероприятий и выступили за проведение в ближайшие сроки очередного заседания совместной межправительственной комиссии, узбекско-российских межрегионального, образовательного и медиафорумов".

В пресс-службе добавили, что президенты также обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия.