Нетаньяху считает, что Голанские высоты навсегда останутся под израильским суверенитетом

Премьер-министр еврейского государства вместе с женой Сарой посетил зону отдыха на горе Хермон возле границы с Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, проводящий в эти дни свой отпуск на Голанских высотах, выразил уверенность в том, что этот регион, контроль над которым еврейское государство установило в 1967 году, навсегда останется под израильским суверенитетом.

Как сообщила канцелярия премьера, Нетаньяху вместе с женой Сарой посетил зону отдыха на горе Хермон возле границы с Сирией. В ходе визита они пообщались с бойцами батальона "Нахаль" израильской армии и побеседовали с ними за чашкой кофе, отметили в канцелярии.

"Это вызывает у меня много чувств, но в первую очередь ностальгию. Много лет назад я как солдат и командир участвовал здесь в различных операциях, в основном в снегу. Приятно быть здесь, на солнышке, смотреть на прекрасное развитие Голанских высот, над которым мы все работаем, видеть наших солдат, угостивших меня чашечкой кофе, и знать, что мы ступаем по земле, которая навсегда останется под израильским суверенитетом", - заявил премьер.

"Десятки лет назад, когда я здесь служил, это не считалось само собой разумеющимся, и это важно", - добавил он.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

В 2019 году занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в рамках визита Нетаньяху в Вашингтон. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.