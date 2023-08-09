Бывший эмир города Кано провел переговоры с лидером мятежников Нигера

Сануси Ламидо Сануси планирует сообщить о результатах встречи президенту Нигерии Болу Тинубу

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Бывший эмир города Кано (север Нигерии) Сануси Ламидо Сануси провел переговоры с лидером мятежников в Нигере генералом Абдурахманом Тчиани накануне саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщило агентство Agence France Presse.

По его данным, Сануси Ламидо Сануси в Ниамее провел переговоры с генералом Тчиани и "сообщит о результатах встречи президенту Нигерии Болу Тинубу", который в настоящий момент является председателем ECOWAS.

Как передает AFP, экс-эмир Кано выразил надежду, что результаты его переговоров "откроют путь для подлинного диалога" между мятежниками в Нигере и руководством Нигерии. При этом Сануси Ламидо Сануси подчеркнул, что не является "представителем властей".