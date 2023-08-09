Асад заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств имеет символическое значение

Президент республики отметил, что политика Дамаска устремлена в будущее, а не в прошлое

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Политика Сирии в отношении арабских стран устремлена в будущее, а не в прошлое, а возвращение Дамаска в Лигу арабских государств (ЛАГ) имеет символическое значение. Об этом заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia президент республики Башар Асад.

По его словам, Сирия не была инициатором разрыва связей и не предпринимала в ответ никаких враждебных действий. "Наше возвращение в арабское сообщество имеет символическое значение, - отметил Асад. - Мы перевернули страницу. Все, что было, осталось в прошлом".

Однако, как указал сирийский лидер, "межарабские отношения коренным образом не изменились за последние годы и носят формальный характер". "Имеется осознание масштабов угроз, нависших над арабами, но мы пока не достигли стадии разработки решений [проблем]", - подчеркнул он.

19 мая Асад впервые с 2010 года принял участие в совещании на высшем уровне арабских государств в саудовской Джидде. Это произошло после того, как Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса в Сирии, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля большинство арабских государств пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь.