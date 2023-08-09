Премьер Пакистана инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны

С согласия главы государства нижняя палата парламента будет распущена незамедлительно

ИСЛАМАБАД, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направил на утверждение президенту республики Арифу Алви уведомление о роспуске Национального собрания. Об этом в среду вечером сообщил телеканал Geo News.

С согласия главы государства нижняя палата парламента будет распущена незамедлительно, правительство уйдет в отставку. Вместе с тем в случае отказа президента подписывать документ Нацсобрание все равно будет распущено, а кабмин расформирован по истечении 48 часов.

Перед этим Шариф во время заседания кабинета министров выразил благодарность его участникам за работу, проделанную в прошедшие 16 месяцев пребывания у власти. Об этом политик сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодня во время специального заседания правительства я поблагодарил коллег по кабмину за их сотрудничество и поддержку, - написал политик. - <...> Последние 16 месяцев стали временем суровых испытаний, беспрецедентных в нашей истории. Объединение политических сил Пакистана ради решения национальных проблем свидетельствует о демократической эволюции нашей политической системы".

Глава правительства напомнил, что в этот период кабмину пришлось работать в условиях "множества кризисов, вызванных в том числе беспрецедентными наводнениями, необходимостью спасать страну от дефолта, восстанавливать дипломатические связи и решать проблемы госуправления".

"Пакистан в августе 2023 года находится в лучшем состоянии, чем был в апреле 2022 года. Наши долгосрочные проблемы все еще остаются, но путь вперед ясен и определен и уже были предприняты шаги в обозначенном направлении", - подчеркнул глава правительства.

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента заканчивается 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после обычного роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - в течение 90 дней.