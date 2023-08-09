Советник президента Нигера считает интервенцию ECOWAS единственным возможным сценарием

Антинекар аль-Хасан назвал неизбежным такой вариант развития событий

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Интервенция стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер неизбежна, если мятежники не вернутся в казармы и не освободят отстраненного президента республики Мохамеда Базума. Об этом заявил его советник по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан в интервью телеканалу Asharq.

"ECOWAS вторгнется в Нигер, если военные не вернутся в свои казармы. Интервенция - это единственно возможное решение, без которого Нигер не избежит гражданского противостояния", - полагает аль-Хасан. Он также выступил с утверждением, что неспособность остановить переворот в Нигере оказывает негативное влияние на безопасность всего африканского континента.