СМИ: Госдеп добивался смещения Имрана Хана с должности премьера Пакистана

Как сообщил портал The Intercept, Вашингтон обеспокоен "агрессивно нейтральной" позицией Пакистана по украинскому кризису

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Госдепартамент в марте 2022 года подталкивал власти Пакистана к смещению Имрана Хана с должности премьер-министра. Об этом сообщил портал The Intercept со ссылкой на секретный правительственный документ Пакистана.

По его данным, 7 марта 2022 года в Вашингтоне состоялась встреча занимавшего на тот момент должность посла Пакистана в США Асада Маджида Хана с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Луи, другим высокопоставленным представителем Госдепа.

На этой встрече, сообщает The Intercept, представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность Вашингтона "агрессивно нейтральной" позицией Пакистана по украинскому кризису. Как пишет портал со ссылкой на документ, представитель американского внешнеполитического ведомства отмечал возможность улучшения отношений между двумя странами в случае смещения Хана с должности премьера и грозил изоляцией Пакистана на международной арене в противном случае.

На брифинге руководителю пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллеру был задан вопрос по поводу предполагаемого вмешательства США во внутренние дела Пакистана в свете публикации The Intercept. Представитель Госдепа отметил, что не будет комментировать "частные дипломатические контакты". "Даже если бы эти утверждения были верными, они никоим образом не демонстрируют того, что США занимают ту или иную позицию касательно того, кто должен быть лидером Пакистана", - сказал Миллер. "Как заявлял ранее сам бывший посол Пакистана в США, утверждения о том, что США вмешиваются во внутренние дела Пакистана, являются ложными. Мы также заявляем, что они ложные. Они были и остаются ложными", - подчеркнул руководитель пресс-службы.

5 августа суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища. Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер был арестован в своей резиденции в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

Хан был смещен с должности премьера 10 апреля 2022 года в результате вотума недоверия, вынесенного парламентом. В судах Пакистана рассматриваются десятки уголовных дел, заведенных на экс-премьера по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.