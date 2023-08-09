СМИ: Турция проведет в Черном море испытания ЗРК большой дальности

Анкара объявила 850-километровый участок моря в своих внутренних водах закрытой для полетов зоной, пишет газета Turkiye

АНКАРА, 9 августа. /ТАСС/. Турецкая армия проведет испытания отечественного ЗРК большой дальности Siper в Черном море. Как сообщает газета Turkiye, для этого власти с помощью уведомления Notam объявили 850-километровый участок моря в своих внутренних водах закрытой для полетов зоной.

Отмечается, что испытания ЗРК пройдут в полосе от провинции Эдирне на северо-западе страны до провинции Гиресун в северо-восточной части республики. Ракета или ракеты будут запущены с запада в направлении Гиресуна и должны будут уничтожить цель. Газета пишет, что испытания могут пройти уже в течение текущей недели.

Siper (с тур. "окоп", "траншея") - это ЗРК большой дальности, который предназначен для поражения любых воздушных целей. Разработка началась в 2018 году, в ней участвуют компании Aselsan, Roketsan и SAGE (Институт исследований и разработок оборонной промышленности). Первые испытания комплекса были проведены в декабре 2022 года. Тогда было показано, что система способна обнаруживать, сопровождать и поражать высокоскоростные цели, крылатые ракеты и истребители на дальности более 100 км. В дальнейшем планируется доработать систему для поражения баллистических ракет. В планах армии поставить эти комплексы на боевое дежурство в 2023 году.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. На тот момент у Турции не было на вооружении никаких систем защиты от воздушных угроз уровня и возможностей С-400. После первых успешных испытаний Siper в Турции начали говорить, что через несколько лет ей не понадобятся подобные С-400 или американским Patriot импортные системы ПВО.