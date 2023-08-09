Госдеп утверждает, что решение о возможной встрече лидеров РФ и Украины принимать Киеву

По версии представителя ведомства Мэттью Миллера, украинская сторона готова для переговоров с Москвой

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что решение о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях предстоящей в ноябре Конференции ООН по климату (COP28) принимать Киеву.

"Что касается какой-либо встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что решение на этот счет принимать президенту Зеленскому", - заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Ранее ливанская газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщила, что глава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать встречу Путина и Зеленского на полях предстоящей Конференции ООН по климату, которая пройдет 30 ноября в Дубае.

По версии Миллера, Киев открыт для переговоров с Москвой. Он утверждал, что Зеленский "ясно давал понять на протяжении какого-то времени <...>, что он открыт для переговоров с Россией, уважающих территориальную целостность и суверенитет Украины".

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, "а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.

Инициатива ОАЭ

По сведениям L’Orient - Le Jour, лидер ОАЭ подробно обсудил инициативу с Папой Римским Франциском, который "с энтузиазмом поддержал эту идею". Он якобы также ознакомил со своей идеей президента США Джо Байдена, который ее одобрил и высказал готовность оказать необходимую помощь для достижения целей.

Миллер отказался уточнять, действительно ли обозначенная инициатива была выдвинута, обсуждают ли ее Госдепартамент и Белый дом. "Пусть Белый дом комментирует любые переговоры, которые могли или не могли состояться у президента [США]", - сказал дипломат.

Кроме того, согласно изложенной им информации, у Вашингтона нет намерения запрашивать Москву о проведении личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на полях предстоящей в сентябре в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Миллер, по сути, признал, что пока рано рассуждать на эту тему. "Мне не известно ни о каких планах встречи. Я бы никогда не стал объявлять о встречах настолько загодя", - заявил представитель Госдепартамента.