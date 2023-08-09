В Болгарии прошла акция протеста против размещения новых подразделений НАТО

Представители политического объединения "Левицата!" начали сбор подписей жителей, которые выступают против размещения в районе Ямбола штаба многонационального командования дивизионного уровня

ЯМБОЛ /Болгария/, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Акция протеста против решения властей разместить дополнительные военные базы НАТО прошла в городе Ямбол в южной части Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, одновременно с акцией представители политического объединения "Левицата!" начали сбор подписей жителей, которые выступают против размещения в районе Ямбола штаба многонационального командования дивизионного уровня.

"Не желаем видеть базы НАТО в нашем городе, болгары - миролюбивый народ!" - заявляли участники акции.

"Военный натовский проект предусматривает строительство в районе Ямбола на территории военных баз в районе сел Безмер и Кабиле дополнительной военной инфраструктуры, которая сможет принять военную технику и около 8 тыс. военнослужащих", - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС один из лидеров "Левицата!", председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румен Петков.

"На авиабазе Безмер будет проводиться серьезная реконструкция, в перспективе она может стать центром возможной военной агрессии, так как сможет принимать тяжелые транспортные самолеты НАТО. Не понятно, как дополнительная инфраструктура, которую предполагается активно использовать, отразится на состоянии местного земледелия. Разговоры о том, что благодаря развитию военных баз регион получит дополнительный импульс к развитию и новые рабочие места, это просто слова. На примере полигона Ново-село, который оборудован и используется США на протяжении многих лет, можно видеть, что база работает практически в автономном режиме, все необходимое туда доставляет НАТО, а местные ресурсы, в том числе продовольствие и вода, не используются", - отметил Петков.

Сбор подписей под петицией против размещения штаба НАТО в регионе будет проводиться в течение двух месяцев, высказать свою точку зрения имеют право все жители, независимо от политических пристрастий. В первый день акции свои подписи под петицией поставили несколько десятков человек.