Мятежники в Нигере обвинили Францию в подготовке плана дестабилизации страны

По словам полковника Амаду Абдрамана, Париж также преследует цель создать общее ощущение отсутствия безопасности

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Франция готовится осуществить план дестабилизации Нигера с привлечением своего воинского контингента, размещенного в африканской стране. Об этом заявил официальный представитель сформированного в Ниамее после госпереворота Национального совета спасения родины (НССР) полковник Амаду Абдраман.

"Французский воинский контингент, размещенный в Нигере, пытается привести в действие план дестабилизации страны с целью дискредитировать НССР и оторвать его от народа, который поддерживает действия совета, - цитирует Абдрамана портал ActuNiger. - Преследуется также цель создать общее ощущение отсутствия безопасности. Перед лицом этих действий силам обороны и безопасности был отдан приказ привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боеготовности и мобилизовать население".

Ранее мятежники, по данным Agence France-Presse, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. По версии контролирующих власть в Нигере мятежников, французский военный самолет вылетел утром из столицы Чада и при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Самолет находился в воздушном пространстве африканской страны более четырех часов. Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.