СМИ: соседние с Нигером страны, не входящие в ECOWAS, готовы активизировать посредничество

По данным портала Afrigatenews, речь идет о Чаде и двух арабских государствах Северной Африки - Ливии и Алжире

КАИР, 9 августа. /ТАСС/. Соседние с Нигером африканские страны, не входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), готовы предпринять срочные шаги для реализации своего посредничества в деле урегулирования ситуации в Нигере. Об этом сегодня сообщил ливийский новостной портал Afrigatenews.

По его информации, в ходе телефонного разговора президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно и заместителя главы Президентского совета Ливии Мусы аль-Кони стороны договорились "предпринять срочные шаги для немедленной активизации посредничества соседних с Нигером стран, не являющихся членами ECOWAS". Речь идет о Чаде и двух арабских государствах Северной Африки - Ливии и Алжире.

Президент Чада выразил готовность, "опираясь на согласованные действия граничащих с Нигером стран, не входящих в ECOWAS, принять конкретные посреднические шаги для поиска решения кризиса в Нигере", говорится в сообщении.

Со своей стороны аль-Кони указал на "важность использования всех возможностей, которые позволят сохранить безопасность Нигера и восстановить в стране конституционную законность". При этом замглавы Президентского совета Ливии отметил необходимость "не доводить ситуацию в Нигере до вооруженного конфликта", который, по его словам, "может привести к настоящей трагедии".