Бывшие лидеры Нигера назвали санкции катастрофическими для страны

Они призвали отменить рестрикции

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Бывшие лидеры Нигера назвали санкции, введенные президентом Нигерии и нынешним председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Болой Тинубу, неэффективными, неуместными и грозящими стране катастрофой и призвали к их отмене.

"В силу своей незамедлительности, масштабов и последствий санкции являются беспрецедентными в истории нашей общей организации и на уровне нашего континента. По сути, они, с нашей точки зрения, являются невыносимыми, неэффективными и неуместными и будут иметь невообразимые катастрофические последствия для Нигера и особенно для его трудолюбивого населения, которое и так уже сильно пострадало", - говорится в письме, адресованном лидеру Нигерии, которое было опубликовано на сайте Атлантической федерации африканских информационных агентств. "Эти санкции не могут быть оправданы с точки зрения нашего законодательства и тем более в свете международного права", - также считают бывшие лидеры Нигера.

"Нас еще больше беспокоит будущее нашей страны и ее народа в той мере, в какой эти санкции сопровождаются угрозой военного вмешательства. Именно поэтому, перед лицом неизбежного усиления опасности для нашей страны и всего субрегиона, мы, подписавшие данное письмо, просим Вас отменить санкции против народа Нигера и использовать дипломатические и политические средства для поиска мирных и конструктивных решений этого серьезного кризиса, терзающего нашу страну", - заявили бывшие лидеры Нигера.

Письмо подписали бывшие премьер-министры страны Сейни Умару, Маман Умару, Махамаду Данда, Ибрагим Хассан Маяки, Амаду Сеифу, Хама Амаду, Бриги Рафини, Амаду Сиссе, Хамид Альгабид, экс-президент Махаман Усман, экс-председатели Национальной ассамблеи Нигера Амаду Салифу и Усейни Тинни.