Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что "хорошо, когда человек может говорить со всеми"

ВЕНА, 9 августа. /ТАСС/. Бывший австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что не понимает, почему экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сталкивается с критикой из-за ее отношения к России.

"Нет, я не понимаю (критику в адрес Кнайсль - прим. ТАСС). Думаю, хорошо, когда человек может говорить со всеми", - сказал он телеканалу Puls24.

По словам Штрахе, в Европе Кнайсль "почти что столкнулась с политическим преследованием": ее не брали на работу в университеты и отказывали в открытии банковских счетов во Франции, куда она переехала из Австрии в 2020 году.

Кнайсль и Штрахе работали в правительстве бывшего канцлера Себастьяна Курца в 2017-2019 годах. Ранее Кнайсль заявляла, что была вынуждена покинуть Австрию из-за угроз расправой и запрета на работу. Экс-министр состояла в совете директоров "Роснефти" с 2021 по 2022 год. Сейчас она проводит отпуск в деревне Петрушово Рязанской области.