9 августа, 19:53
Попытка госпереворота в Нигере

Посольство США в Нигере призвало своих граждан избегать передвижений по Ниамею

В диппредставительстве также рекомендовали воздержаться от поездок через центр города и район президентского дворца

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Посольство США в Нигере призвало своих граждан ограничить передвижения по столице республики Ниамее, а также избегать поездок через центр города и район президентского дворца. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической миссии.

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"Посольство США рекомендует американским гражданам оставаться в укрытиях, ограничить ненужные передвижения по городу и впредь избегать поездок через центр города и район президентского дворца", - указано в заявлении. Миссия также отметила, что в центре Ниамея может быть усилено присутствие сил безопасности для наблюдения за демонстрациями. 

Теги:
НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
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