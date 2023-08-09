Посольство США в Нигере призвало своих граждан избегать передвижений по Ниамею

В диппредставительстве также рекомендовали воздержаться от поездок через центр города и район президентского дворца

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Посольство США в Нигере призвало своих граждан ограничить передвижения по столице республики Ниамее, а также избегать поездок через центр города и район президентского дворца. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатической миссии.

"Посольство США рекомендует американским гражданам оставаться в укрытиях, ограничить ненужные передвижения по городу и впредь избегать поездок через центр города и район президентского дворца", - указано в заявлении. Миссия также отметила, что в центре Ниамея может быть усилено присутствие сил безопасности для наблюдения за демонстрациями.