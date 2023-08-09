Минобороны Британии планирует активнее принимать на службу аутистов

Заместитель главы ведомства Эндрю Маррисон также рассказал о планах увеличить возраст выхода военных на пенсию

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Минобороны Великобритании рассматривает возможность расширения критериев приема на службу, в том числе за счет людей с особенностями поведения и структуры мозга, а также увеличить возраст выхода военных на пенсию. Об этом заместитель главы ведомства Эндрю Маррисон сообщил в интервью газете Financial Times.

Так, по словам чиновника, Минобороны могло бы нанимать больше людей с аутизмом, синдромом Аспергера, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, так как у них "могут быть умения и качества, которых нет у других людей".

Как отмечает издание, заявления Маррисона последовали за публикацией в июне обзора, заказанного правительством. В нем говорилось, что у Минобороны не получается привлекать достаточное число технически образованных специалистов, что подрывает возможности Великобритании вести современные боевые действия.

Помимо этого, рассказал Маррисон, чиновники оборонного ведомства рассматривают вариант повышения максимального срока пребывания на военной службе. "Сейчас довольно сложно служить людям старше 55 лет, если только у вас не очень высокое звание", - сказал замминистра, добавив, что встретить военного на службе в возрасте старше 60 лет - это исключение. Маррисон заметил, что ситуацию нельзя назвать катастрофичной, но признал, что он "не доволен ни набором новобранцев, ни тем, как людей удерживают" на службе.

По информации Financial Times, с января по апрель 2023 года на 5 420 человек больше покинули регулярные Вооруженные силы Великобритании, чем влились в их ряды, а общая их численность составляет 133,6 тыс.