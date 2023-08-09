Отстраненный президент Нигера заявил, что находится в изоляции с 4 августа

Мохамед Базум утверждает, что содержится в плохих условиях и лишен "всякого человеческого контакта"

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Отстраненный от власти военными президент Нигера Мохамед Базум утверждает, что содержится в плохих условиях и лишен "всякого человеческого контакта". Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сообщения, написанные президентом и предоставленные его друзьями.

Базум утверждает, что с 4 августа находится в изоляции и не встречался с какими-либо посетителями. Он также заявил, что в его резиденции отсутствует электроэнергия, из-за чего испортились запасы продуктов. По словам Базума, он питается рисом и макаронами.

Электричество в резиденции Базума было отключено, поскольку Нигерия - основной поставщик электроэнергии в соседнюю страну - прекратила ее поставки в рамках санкций, введенных против пришедших к власти военных.

По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.