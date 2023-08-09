Президент Гвинеи-Бисау считает, что кризис в Нигере поставил под вопрос будущее ECOWAS

Умару Сисоку Эмбало отметил, что перевороты должны быть запрещены

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Ситуация с Нигером, где произошел государственный переворот, поставила под вопрос будущее Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) - одной из самых влиятельных организаций континента. Об этом заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало по прибытии в столицу Нигерии Абуджу.

"Ситуация, которую переживает ECOWAS, действительно вызывает тревогу, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - ECOWAS является самой мощной организацией в Африке, однако ей грозит исчезновение". По словам президента, это вызвано ситуацией, когда в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Нигере, которые являются членами ECOWAS, власть в результате государственных переворотов захватили военные.

"ECOWAS продолжает признавать законным президентом Нигера Мохамеда Базума, так как его выбрал народ, - заявил лидер Гвинеи-Бисау. - Если вы не хотите правительства или президента, действуйте через выборы. Перевороты должны быть запрещены".

В Абудже 10 августа открывается экстренный саммит ECOWAS, участники которого обсудят дальнейшие шаги в отношении мятежников в Нигере.