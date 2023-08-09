9 августа, 20:12
Попытка госпереворота в Нигере

Посол РФ сообщил, что события в Нигере никак не затронули Камерун и живущих там россиян

Анатолий Башкин отметил, что в Камеруне сохраняется спокойствие

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Последние события в Нигере не повлияли на обстановку в Камеруне и постоянно проживающую там немногочисленную общину россиян. Нестабильность по другую сторону озера Чад никак не ощущается в Камеруне, сообщил ТАСС посол РФ в Яунде Анатолий Башкин.

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"В Камеруне сохраняется спокойствие, события в Нигере никак не сказываются на жизни, - сказал посол. - Здесь обосновалась небольшая община наших соотечественников, всего несколько человек. В основном они осели на юге страны, в окрестностях порта Дуала".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран. 

Теги:
КамерунНигерРоссияПопытка госпереворота в Нигере
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