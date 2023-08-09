Колумбийские повстанцы назвали ложными обвинения в подготовке покушения на генпрокурора

Распространяя эту информацию, генеральный прокурор Франсиско Барбоса пытается саботировать диалог между кабмином Колумбии и "Армией национального освобождения", считают представители группировки

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 августа. /ТАСС/. Повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) утверждает, что сообщения о готовящемся ее членами покушении на генерального прокурора Колумбии Франсиско Барбосу не соответствуют действительности.

"Информация, переданная прокурором Барбосой, является ложной. С ее помощью он пытается саботировать диалог между правительством и АНО", - написали представители группировки на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

Повстанцы также сообщили, что запросили внеочередную встречу участников мирных переговоров, поскольку считают, что обвинения в адрес АНО "создают серьезные проблемы для прогресса диалога и подрывают доверие".

Ранее Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что получила информацию от трех источников, в том числе военной разведки, что члены АНО готовят покушение на Барбосу.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец конфликту, продолжавшемуся более 50 лет и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с повстанцами из АНО. 9 июня на Кубе завершился третий раунд переговоров, по итогам которого стороны договорились о двустороннем прекращении огня с 3 августа по 29 января.