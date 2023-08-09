Блинкен обсудил с главой МИД Алжира укрепление региональной стабильности

Стороны также отметили важность создания справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом для обсуждения двустороннего сотрудничества США и Алжира, консультаций по совместным усилиям для деэскалации конфликта и укреплению региональной стабильности, в том числе в Сахеле", - говорится в публикации.

Госсекретарь США и глава МИД Алжира также обсудили важность создания справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН. Блинкен поздравил Аттафа с избранием Алжира в Совет Безопасности ООН и обратил внимание на готовность Соединенных Штатов сотрудничать по некоторым вопросам.

Алжирский министр находится в США с двухдневным рабочим визитом. Он проходит в рамках усилий по расширению экономического сотрудничества и активизации политического диалога между двумя странами, служит устремлениям обеих сторон в построении стратегического партнерства, отмечает информационный портал An-Nahar.