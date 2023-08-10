ECOWAS обсудит на чрезвычайном саммите дальнейшие шаги в отношении ситуации в Нигере

Председательствовать на встрече будет президент Нигерии Бола Тинубу, который возглавляет Совет глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки

РАБАТ, 10 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) проведет в четверг в Абудже чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Республике Нигер, где в конце июля в результате военного мятежа был отстранен от власти президент Мохамед Базум.

"Лидеры ECOWAS рассмотрят и обсудят политическую ситуацию и последние события в Нигере во время саммита", - сообщили в региональной структуре. Как ожидается, по его итогам будут приняты решения, касающиеся дальнейших шагов сообщества в связи с ситуацией в Нигере. Председательствовать на встрече будет президент Нигерии Бола Тинубу, который возглавляет Совет глав государств и правительств ECOWAS.

Предыдущий саммит ECOWAS состоялся 30 июля и завершился введением санкций против мятежных властей в Ниамее, сформировавших Национальный совет спасения родины (НССР). В частности, страны - члены сообщества объявили о закрытии границ с Нигером и введении запрета на авиасообщение. Кроме того, были прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS.

Тогда же члены сообщества предъявили недельный ультиматум НССР, потребовав от мятежников немедленно освободить Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. В случае невыполнения этих требований члены ECOWAS пригрозили применением силы.

Начальники штабов вооруженных сил стран ECOWAS разработали план по проведению военной интервенции против мятежников Нигера. Предполагалось, что во вторжении могут участвовать до 25 тыс. военнослужащих стран региона. Однако операция так и не была начата после истечения срока ультиматума в воскресенье вечером. Мятежники в свою очередь не выполнили ни одно из требований ECOWAS и приступили к назначению своих кандидатур на важнейшие должности, включая пост премьер-министра.

В ожидании важных решений

В преддверии саммита официальный представитель президента Нигерии Аджури Нгелале заявил, что ECOWAS и его нынешний председатель Тинубу предпочитают дипломатическое решение для нынешней ситуации в Нигере.

"Тинубу и лидеры других стран ECOWAS предпочли бы решение, достигнутое дипломатическими, мирными средствами, а не какими-то другими", - подчеркнул он, добавив в то же время, что "ECOWAS не исключает ни одного варианта".

"Каждая человеческая жизнь имеет значение, а это значит, что любое решение западноафриканского блока будет приниматься с учетом [интересов] мира, стабильности и развития не только субрегиона, но и Африканского континента", - указал Нгелале. "Мы ожидаем, что на этом саммите будут приняты важные решения", - подытожил он.